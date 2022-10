Veröffentlicht am 5. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kreativ und sportlich im Big House – Sommerferienprogramm stieß auf großes Interesse

Erneut hatte das Team des städtischen Jugendzentrums Big House ein vielfältiges Programm für die Sommerferien auf die Beine gestellt. Lohn der Arbeit waren zahlreiche Anmeldungen.

So standen neben Ausflügen in den Koblenzer Trampolinpark „Salto“ und den Kletterpark in Sayn auch interne Veranstaltungen auf der Agenda. Kooperationspartner des Big House sorgten für abwechslungsreiche und spannende Momente im offenen Treff. So fand sich dank der Zusammenarbeit mit der Stiftung Medien RLP eine kostenlose „Gaming Week“ im Programm, in der die Teilnehmenden – ausgestattet mit Gaming PCs und VR-Brillen – faszinierende Einblicke in digitale Spielewelten erlebten.

Auch aus der Hauptstadt gab es Besuch: Eine Vertreterin des Clean River Projects war nach Neuwied gereist, um mit den Jugendlichen der Vermüllung des Rheins entgegenzuwirken. Nach einem aufklärenden Vortrag mit aktuellen Daten und Fakten ging es an den Rhein zum Müll sammeln. Damit befüllte man später die selbst erbaute Skulptur vor dem Big House.

In der vorletzten Ferienwoche veranstaltete man in Kooperation mit dem städtischen Kinder- und Jugendbüro und verschiedenen Organisationen wie dem Impuls Dance Studio und dem Atelier „kreARTiv“ ein Jugendkreativcamp im Big House. Dabei konnten Teilnehmende Workshops in Bereichen Tanz, Theater und Musik sowie bildnerisches Gestalten absolvieren.

Da der offene Treff aufgrund dieser Veranstaltung pausierte, ging parallel zum Kreativcamp eine „Big-House-Sportwoche“ über die Bühne, bei der Sport und Spiel im Vordergrund standen. Den Teilnehmenden stand täglich von 14 bis 18 Uhr die Sporthalle der Sonnenland-Grundschule zur Verfügung, wo sie sich in verschiedenen Ballsportarten und anderen Aktivitäten übten. Integriert in die Sportwoche waren ein vom Judo-Club Neuwied angebotener Selbstverteidigungskurs und ein Fitnesskurs des „Medicon“. Zur Freude der Jugendlichen besuchte Bürgermeister Peter Jung die Sportwoche und beteiligte sich an einem Kick.

Abgeschlossen wurde das Sommerferienprogramm mit einem Ausflug in das Phantasialand und einer Übernachtung im Jugendzentrum, der mit gemeinsamem Kochen, Spielen und einem Filmabend gestaltet wurde. Im offenen Treff fanden fortlaufend spontane wie auch angekündigte Aktionen wie Turniere oder einem Pizzatag statt.

Das Jugendzentrum ist Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr für Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren geöffnet. Ebenfalls von Dienstag bis Freitag findet von 13 bis 15 Uhr die „Lernzeit“ statt, in der Hausaufgaben und sonstige schulische Angelegenheit3n erledigt werden. Auch hier gilt die Alterspanne von 12 bis 21. Alle weiteren Infos zum Big-House gibt es unter www.bighouse-neuwied.de. Auch in den sozialen Medien werden alle Aktionen und das Programm publiziert.

Foto: Bei der Big-House-Aktion ging es sehr sportlich zu.