Veröffentlicht am 4. Oktober 2022 von wwa

MÖRSBACH – Vermisster 82-jähriger Horst Ulrich Deling im Waldgebiet unterkühlt aufgefunden

Der vermisste Horst Ulrich Deling wurde Dienstagnachmittag, 04. Oktober 2022, zwischen den Gemeinden Mörsbach und Fensdorf in einem Waldgebiet unterkühlt und in hilfloser Lage gefunden. Durch Rettungskräfte wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht, so die Polizei, keine Lebensgefahr.

Bereits Montagabend, 03. Oktober 2022, fanden umfangreiche Suchmaßnahmen durch Feuerwehren, Polizei und Hilfskräfte statt. Nachdem die Suche in den frühen Morgenstunden unterbrochen wurde, starteten am Morgen erneut über 130 Kräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Altenkirchen und Westerwald, Polizeibeamte und freiwillige Helfer mit Rettungssuchhunden die Suche nach dem Vermissten. Quelle: Polizei