KOBLENZ – Fahrzeug nach Friedhofbesuch in Koblenz weg

Samstagmorgen, 01. Oktober 2022 gegen 06:30 Uhr morgens begab sich ein 60-jähriger Mann zum Friedhof in der Arenberger Straße. Aufgrund des schlechten Wetters verließ er sein Fahrzeug lediglich für fünf Minuten, um eine Grableuchte anzuzünden, und ließ dabei den Schlüssel im Schloss stecken.

Als er nach einem kurzen Moment wiederkam, war sein silberner Ford Fiesta verschwunden. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen, die am Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen am Friedhof in der Arenberger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden: 0261-103-2510. Quelle: Polizei