Veröffentlicht am 4. Oktober 2022 von wwa

RHEINBROHL – Güterwaggon in Vollbrand – Verdacht der Brandstiftung

Montagnachmittag, 03. Oktober 2022 kam es in der Zeit von 17:44 bis 17:54 Uhr zu einem Vollbrand eines Güterwaggons, der mit Toilettenpapier beladen war. Der Güterzug wurde bereits am Samstag, 01. Oktober 2022 am Bahnhof Rheinbrohl abgestellt. Die Feuerwehr konnte den Waggon vollständig ablöschen. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden im Wert von circa 200.000 Euro. Die Fahrleitung an Gleis 3 wurde durch den Brand getrennt und verunreinigte die Gleise 2 und 3 mit Sondermüll. Die rechtsrheinische Bahnlinie musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei Neuwied bittet in dem Zusammenhang um Zeugenhinweise hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen ab Samstag, 01. Oktober, insbesondere aber am Montag, 03. Oktober 2022 in der Zeit von 17:44 Uhr bis 17:54 Uhr am Bahnhof Rheinbrohl. Sollten Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Kriminalinspektion Neuwied, K1, unter der Rufnummer 02631-878-0. Quelle: Polizei