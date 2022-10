Veröffentlicht am 4. Oktober 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Die Kindertagesstätte Glockenspitze feiert ihr zehnjähriges Jubiläum

Von Kinderschminken über ein Erzähltheater, eine Buttonmaschine und einen kleinen Kaufladen bis hin zu Zahlen- und Bewegungsspielen – bei dem zehnjährigen Jubiläumsfest der Kindertagesstätte Glockenspitze in Altenkirchen strahlten die Kinderaugen vor Freude über das bunte Angebot. Ausgelassen erkundeten die kleinen Gäste die verschiedenen Aktivitäten und Spielmöglichkeiten.

Auch die Netzwerkpartner der Kindertagesstätte präsentierten sich mit unterschiedlichen Angeboten: Die Tanzschule Balé aus Wissen veranstaltete Tanzrunden zu rhythmischer Musik. Am Stand der AOK konnten Besucherinnen und Besucher auf der „Straße der Sinne“ verschiedene Dinge ertasten, hören und schmecken. Der SRS und die ASG hatten jeweils verschiedene Sportutensilien, Geschicklichkeitsspiele und einen Hindernisparcours aufgebaut, die von den Kindern neugierig ausprobiert wurden.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Frische Brezeln, Kuchen und alkoholfreie Cocktails warteten auf die Besucherinnen und Besucher – also, eine rundum gelungene Geburtstagsfeier. Und wie sich das für einen runden Geburtstag gehört, waren auch viele Gäste eingeladen.

Der Leiter der Kindertagesstätte, Tobias Heidelbach, zitierte in seiner Begrüßungsrede das Leitbild der Kindertagesstätte: „Durch ein fröhliches Miteinander zu Freundschaften, durch Forschen und Entdecken zu neuem Wissen, durch eine liebevolle, sichere Begleitung zur Selbstkompetenz. Wir legen wertvolle Grundsteine für die Zukunft.“ Die Kindertagesstätte lege besonders viel Wert auf gesunde Ernährung und Bewegung, so Heidelbach. Er dankte seinem Kollegium, dem Förderverein und dem Elternausschuss für die enge und gute Zusammenarbeit sowie den ehemaligen Leitungen Sabine Lindner und Monika Wagner: „Ihr habt die Kita aufgebaut und sie maßgeblich geprägt.“

Auch Bürgermeister Fred Jüngerich dankte dem Team um Tobias Heidelbach insbesondere für die stetige Weiterentwicklung des Angebotes. „Ich freue mich, dass die Kinder hier ein so liebevolles und warmes Nest vorfinden, in dem sie spielen, lernen und sich entwickeln können“, so Jüngerich. Der Erste Beigeordnete der Kreisstadt Altenkirchen, Paul-Josef Schmitt, hob die Rolle der Integrationsarbeit hervor: „Die Kitas sind unsere Zukunft. Die hier geleistete Arbeit im Bereich der Integration ist sehr wichtig und wertvoll.“

Der Vorsitzende des Fördervereins, Steffen Marhold, und die Vorsitzende des Elternausschusses, Vanessa Hörter, bedankten sich bei Tobias Heidelbach und seinem Team für die gute Zusammenarbeit und hoben den engen Austausch untereinander hervor.

Im Anschluss an den offiziellen Begrüßungsteil sangen einige Kita-Kinder in Begleitung der Erzieherinnen und Erzieher ein eigens für das Jubiläum geschriebenes Lied. Darin hieß es: „Halli hallo, wir Glockenspitzen-Kinder, wir sind froh“. – Genau das war deutlich zu spüren. Fotos: VG AKFL