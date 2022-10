Veröffentlicht am 4. Oktober 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Landrat Achim Hallerbach gratuliert vier verdienten Kommunalpolitikern – Hohe Auszeichnung: Freiherr-vom-Stein-Plakette für Reiner Kilgen, Heinz Rudolf Becker, Willi Knopp und Helmut Hellwig

Alle drei Jahre verleiht das rheinland-pfälzische Innenministerium die Freiherr-vom-Stein-Plakette an verdiente Kommunalpolitiker, „die sich in ehrenamtlicher Tätigkeit besondere Verdienste in der kommunalen Selbstverwaltung erworben haben“. Aus dem Kreis Neuwied hat Minister Roger Lewentz in diesem Jahr vier Männer mit dieser hohen Auszeichnung geehrt: Neuwieds früheren Bürgermeister Reiner Kilgen, Dernbachs Ortsbürgermeister Heinz Rudolf Becker, St. Katharinens Ortsbürgermeister Willi Knopp sowie Helmut Hellwig aus Puderbach. „Das ist ganz ohne Zweifel eine verdiente Anerkennung für jahrzehntelange Arbeit in den verschiedenen Gremien“, gratuliert Achim Hallerbach als Landrat des Kreises Neuwied und macht deutlich: „Wir brauchen Menschen wie die vier Geehrten. Sonst funktionieren unsere Demokratie und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht. Ich kann nur an alle Mitbürger aus unserem Kreis appellieren, sich kommunalpolitisch zu engagieren.“

Die Freiherr-vom-Stein-Plakette geht auf Nassauischen Politiker Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein zurück, der den preußischen Staat 1807 nach der Niederlage gegen Napoleon nach dem Subsidiaritätsprinzip reformierte. Im Zentrum stand dabei seine Forderung nach Selbstverwaltung für Provinzen, Kreise und Gemeinden.