Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

KIRCHEN – Diebstahl von E-Bikes in 57548 Kirchen, in der Johannesstraße 4

Unbekannte Täter öffneten in 57548 Kirchen, in der Johannesstraße 4, am Sonntagmorgen, 02. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 02:00 und 08:00 Uhr das Garagentor des Anwesens und entwendeten zwei hochwertige E-Bikes, einen Fahrradhelm, einen Rucksack und ein Fahrradschloss. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei