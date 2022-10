Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchen spielt unentschieden gegen SV Rheinbreitbach

Am Samstag, 01. Oktober 2022 spielte der Badminton Club Altenkirchen gegen SV Rheinbreitbach. Das erste Herrendoppel entschieden Nicky Abegunewardene und Colin Thiel souverän in zwei Sätzen für sich. Im zweiten Herrendoppel kamen Dennis Dammann und Robin Krämer zum Einsatz. Den ersten Satz konnten sie relativ hoch, mit 21:12, gewinnen. Im zweiten Satz gewannen ihre Gegner ganz knapp mit 23:21. Leider mussten sich Dennis und Robin trotz tollen Einsatzes auch im letzten Satz geschlagen geben.

Im Dameneinzel stand der jungen Spielerin Alwina Boiko eine erfahrenere Gegnerin gegenüber, zwar konnte sie das Spiel nicht gewinnen, doch viel daraus mitnehmen. Ebenso konnte der SV Rheinbreitbach das Damendoppel, bei dem Katrin Pfeiffer und Alwina antraten, sowie das Mixed, welches von Nicky und Katrin gespielt wurde, für sich entscheiden. Ganz anders sah es jedoch bei den Herreneinzel aus: Colin und Dennis konnten das erste und zweite Einzel jeweils in zwei Sätzen gewinnen. Im dritten Einzel verlor Robin den zweiten Satz, sammelte aber noch einmal seine Konzentration und konnte durch ein taktisch gutes Spiel den Sieg im dritten Satz erringen. So geht der BC Altenkirchen mit einem Punktestand von 4:4 aus dem Match heraus und trainiert engagiert für das kommende Spiel gegen den 1. BC Neuwied am 08. Oktober. (ank) Foto: BC AK

Foto: Dennis Dammann, Nicky Abegunewardene, Colin Thiel, Katrin Pfeiffer, Alwina Boiko