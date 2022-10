Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

PUDERBACH – Feuerwehr VG Puderbach: Neue Fahrzeuge, Beförderungen und Ehrungen

Freitagabend, 30. September 2022 trafen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) der Verbandsgemeinde (VG) zu einem gemeinsamen Abend. Nach zwei Jahren Pause konnten sich endlich wieder die Feuerwehrkameraden im großen Kreis im Dorfgemeinschaftshaus Puderbach treffen, um Verpflichtungen, Beförderungen, Verabschiedung und Ehrungen vorzunehmen.

Vor dem Haus auf dem Parkplatz standen vier Feuerwehrfahrzeuge, die in den letzten beiden Jahren neu dazukamen. Der Beigeordneter Hans-Martin Born begrüßte in Vertretung für Volker Mendel die Gäste und Kameraden der vier Wehren im Puderbacher Land.

Für die Einheiten Oberdreis und Raubach gab es jeweils ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Der Ford-Transit mit neuen Sitzplätzen ersetzt in Raubach den 26 Jahre alten VW. Das MTF in Raubach ergänzt den Fuhrpark, da in der Vergangenheit die Einsatzkräfte zum Teil mit privaten Pkws an die Einsatzstelle fahren mussten. Zudem ist das Fahrzeug Bestandteil der Kreiseinheit Warnzug Ost zur Warnung der Bevölkerung. Der Neunsitzer kann bei Bedarf mit einer Lautsprecheranlage ausgestattet werden. Der Förderverein Raubach hat sich an dem Gesamtkosten von 43.000 Euro mit 20.000 Euro beteiligt.

Die Feuerwehr Dernbach erhielt ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (kurz HLF10) mit zuschaltbarem Allradantrieb, es ist der Ersatz für das Tragkraftspritzenfahrzeug aus dem Jahre 2020. Damit wird den gestiegenen Aufgaben des Standortes durch das immer größer werdende Gewerbegebiet, den vermehrten Einsätzen auf der Autobahn sowie der Zuständigkeit für einen Teil der ICE-Strecke Rechnung getragen.

Puderbach erhielt ein Tanklöschfahrzeug 4000, mit einem Wasservorrat von 4.500 Litern, einer Schaumzumischanlage und umfangreicher Zusatzbeladung, zum Beispiel für Waldbrände, Stromaggregat und pneumatischem Lichtmast. Die Beschaffungskosten von rund 350.000 Euro wurden durch die Verbandsgemeinde, 110.000 Euro vom Land und 76.000 Euro vom Kreis aufgebracht. Das Fahrzeug kann kreisweit eingesetzt werden und ersetzt das 45 Jahre alte Großtankfahrzeug. Mit dieser Beschaffung wird der zunehmenden Waldbrandgefahr Rechnung getragen, betonte Landrat Achim Hallerbach.

Hans-Martin Born sagte bei der Begrüßung: „Wenn ich als Nichtfeuerwehrmann sehe, welche Technik in den Fahrzeugen vorgehalten wird, erkennt man erst, wie vielseitig heute die Feuerwehr aufgestellt sein muss. Damit ihr diese großen Anforderungen auch in den nächsten Jahren angehen könnt, sind diese vier Fahrzeuge ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr im Puderbacher Land.“

Im Rahmen der Ehrungen dankte Hallerbach allen Einsatzkräften und meinte: „Wenn ich mir die Runde so anschaue und die Ausbildungen in Puderbach, dann sind wir hier sehr gut aufgestellt.“ Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz gab einen Ausblick auf die zu erwartenden Aufgaben und erläuterte die vom Kreis bislang vorgenommenen Planungen und Einsatzpläne im Ernstfall.

Bei den Ehrungen gab es zwei herausragende Punkte. Zum einen war es die Ehrung von Gerhard Hottgenroth für 45 Jahre pflichttreuen Dienst in der Feuerwehr Puderbach, zum andern die Auszeichnung des ausgeschiedenen Wehrleiters Dirk Kuhl mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande. Landrat Achim Hallerbach betonte, dass dies in seiner bisherigen Laufbahn als Landrat erst die zweite Auszeichnung dieser Art sei, die er verleiht. Er, als auch BKI Kurz, hoben die Verdienste von Dirk Kuhl während seiner Tätigkeit als Wehrleiter für die Verbandsgemeinde Puderbach und darüber hinaus für den Kreis Neuwied hervor. Die Liste war sehr lang.

Als letzten Akt des Abends wurde der bisherige kommissarische Wehrleiter Alexander Neuer, nach Absolvierung der erforderlichen Lehrgänge, nun offiziell als Wehrleiter der VG Puderbach ernannt. Die Wehren im Puderbacher Land haben derzeit 128 aktive Kräfte, 28 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 36 Mitglieder in der Bambinifeuerwehr.

Verpflichtungen: Mario Baumann FF Dernbach; Ante Prnjak FF Oberdreis; Tim Bücher FF Puderbach; Pierre Busold FF Puderbach; Josuah Pack FF Puderbach; Jen-Michel Reusch FF Puderbach; Adrien Kodzoman FF Puderbach; Daniel Klein FF Puderbach; Fabian Meier FF Puderbach und Florian Albrecht FF Raubach

Beförderung Feuerwehrmann/-frau: Ralf Schulz FF Oberdreis; Christina Berger FF Puderbach; Kristina Seidl FF Raubach und Ricarda Richter FF Raubach

Beförderung Oberfeuerwehrmann/-frau: Mario Baumann FF Dernbach; Marvin Schmitgen FF Dernbach; Kevin Schumann FF Oberdreis; Thorsten Siemon FF Oberdreis; Andreas Haberscheidt FF Oberdreis; Jan Wirth FF Puderbach; Jennifer Baumann FF Raubach; Romy Frantzmann FF Raubach und Jamila Grine FF Raubach.

Beförderung zum Oberlöschmeister: Michael Oettgen FF Raubach

Bestellungen (Übernahme Dienstgrad aus anderen Feuerwehren): Oberfeuerwehrmann Fabian Meier FF Puderbach. Feuerwehrgerätewart Viktor Peters FF Raubach

Ehrungen:

15 Jahre Feuerwehr: Patrick Berger FF Puderbach

25 Jahre Feuerwehr: Patrick Theis FF Oberdreis

35 Jahre Feuerwehr: Marc Weissgerber FF Puderbach; Volker Wirth FF Puderbach und Marcus Bischoffberger FF Raubach

45 Jahre Feuerwehr und gleichzeitige Verabschiedung: Gerhard Hottgenroth FF Puderbach

Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande und Dankesurkunde: Dirk Kuhl VG Puderbach

Offizielle Ernennung Wehrleiter: Alexander Neuer VG Puderbach

Fotos: Feuerwehr VG Puderbach