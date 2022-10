Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wie mit der Phase „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ umgehen?

Wie mit der Phase „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ umgehen? Im Haus Felsenkeller gibt es ein Seminar mit eben diesem Titel. Der Umbruch in diese neue Lebensphase ist oft aufregend: Abschiede von alten Strukturen, Gewohnheiten, Aufgaben, und den Kollegen brauchen Beachtung. Aber es bieten sich auch neue Chancen, wie zum Beispiel das Entdecken neuer Hobbies oder das Knüpfen neuer Kontakte. Wie man diesen Übergang gestaltet, kann man im Seminar „Zwischen Arbeit und Ruhestand – Seminar zum Übergang in eine neue Lebensphase am 22. und 23. Oktober jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr genauer betrachten.

Mehr Zeit mit der Familie kann ungewohnt und auch „kritisch“ sein, neugewonnene Freiräume können zunächst ängstigen. Dieses Seminar richtet sich an alle Interessierten, die sich bewusst mit dieser so wichtigen Lebensphase beschäftigen möchten. Es wird unter anderem um folgende Themen gehen: Wie kann ich mit meinen jetzigen Kräften meine Berufstätigkeit qualifiziert beenden? Wie werde ich mit der freien Zeit umgehen können ohne die Struktur, die durch die Arbeitsstätte vorgegeben war? Was sind meine Erwartungen, Wünsche, Pläne, Befürchtungen, Sorgen? Doch auch Fragen wie „Wer bin ich, wenn ich nichts Berufliches mehr leiste?“ oder „Wie kann ich mich neu definieren und finden?“ werden in der Gruppe besprochen. Anke Pfeffermann, seit 30 Jahren in Ihrer Praxis für Psychotherapie & Supervision aktiv wird einfühlsam ihr Wissen weiter geben. Selbstverständlich gibt sie Raum für individuelle Fragen und Bedürfnisse. Die Gebühr beträgt 150 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.