Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Willkommensbeet in der Sozialen Stadt neu bepflanzt

Seit Längerem grüßt im Rheintalweg ein Willkommensbeet alle Geflüchteten, die in der südöstlichen Innenstadt, dem Areal des Förderprojekts Soziale Stadt, ankommen. Das Beet hatten Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtviertels mit dem Quartiermanagement im März spontan gepflanzt. Die Gärtnerinnen und Gärtner von Culterra, einem Betrieb des Heinrich-Hauses, die später die Sommerbepflanzung übernommen hatten, waren nun wieder am Werk. Sie hatten sich für eine buntgemischte Herbstbepflanzung entschieden, die noch bis in den Winter hinein für Farbe sorgen wird. Auch die Kräuterkisten, die Hochbeete der Sozialen Stadt, die im vergangenen Jahr von ehrenamtlich Aktiven gebaut wurden, sind in diesem Zuge von Culterra wieder aufgefrischt worden. Neben Rosmarin und Zitronenverbene wächst dort auch duftender Lavendel. Weitere Informationen zu den Beeten und anderen Aktionen gibt es im Stadtteilbüro am Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.