Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Markttage machen Sperrungen von Straßen erforderlich

Die Markttage am 8. und 9. Oktober werden viele Menschen nach Neuwied locken. Die Stände öffnen am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 9. Oktober, beginnt der Markt um 11 Uhr, ab 13 Uhr öffnet der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag, bis um 18 Uhr die Neuwieder Markttage ausklingen. Die Veranstaltung macht Straßensperrungen notwendig, entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Für den Verkehr sind gesperrt:

die Langendorfer Straße, zwischen Andernacher Straße (Kreisel) und Luisenstraße, von Samstag, 8. Oktober, 6 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, circa 20 Uhr;

die Luisenstraße, zwischen Langendorfer Straße und Einmündung Parkhaus, von Samstag, 8. Oktober, 6 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, circa 20 Uhr; und zwischen Langendorfer Straße und Parkplätze Luisenstraße (ehemals Aldi), von Freitag, 7. Oktober, 14 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, circa 20 Uhr;

die Schloßstraße, zwischen Hermannstraße und Engerser Straße, von Freitag, 7. Oktober, 14 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, circa 20 Uhr;

die Marktstraße, zwischen Engerser Straße und Hermannstraße, von Samstag, 8. Oktober, 9 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, circa 20 Uhr;

die Engerser Straße, zwischen Marktstraße und Pfarrstraße, von Samstag, 8. Oktober, 9 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, circa 20 Uhr.

Die Veranstalter wünschen allen Gästen abwechslungsreiche Stunden beim Besucher der Markttage.