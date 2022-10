Veröffentlicht am 3. Oktober 2022 von wwa

PLECKHAUSEN – Die Jugendpflege der VG Altenkirchen-Flammersfeld bietet Betreuung in den Herbstferien an

„Das unbekannte Meer – Kreativangebot“ – Die Kinder gehen gemeinsam auf Expedition. Dazu bauen sie Schiffe und Boote, entdecken versunkene Städte und Unterwasserwelten. Sie basteln, malen, werkeln und kreieren ihre eigenen Welten am und im Wasser aus unterschiedlichsten Materialien und mit verschiedenen Techniken und erfinden Geschichten dazu. Stellen ihre eigene Unterwasserwelt im Marmeladenglas her oder baue einen Objektkasten im Schuhkarton. Wer Spaß am Experimentieren hat, ist hier richtig.

Mit der Künstlerin Alexandra Deutsch – gefördert durch „Jedem Kind seine Kunst“ vom 25. bis 28. Oktober 2022 täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr, für Kinder ab 8 Jahre, im Dorfgemeinschaftshaus in Pleckhausen in der Eiderbachstraße 10. Kosten entstehen keine. Anmeldung bei der jugendpflege.franzen@vg-ak-ff.de. Info: Waltraud Franzen, Tel. 02681 / 85-194 oder 0170 / 5741560