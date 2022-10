Veröffentlicht am 2. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol in Betzdorf.

Ein 49-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen, 02. Oktober 2022, gegen 04:20 Uhr, mit seinem Peugeot die Karl-Stangier-Straße in Betzdorf aus Richtung Bruche kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr durch eine an den linken Fahrbahnrand angrenzende Thuja-Hecke in den Vorgarten eines Grundstücks. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Der Fahrer war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, daher erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Während der polizeilichen Maßnahme beleidigt er die eingesetzten Beamten massiv in einer Tour. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sollte die Person trotzdem nach Hause gebracht werden. Dort wurde er allerdings äußerst aggressiv gegen die Familie und beruhigte sich nicht mehr. Die Person musste daher in Gewahrsam genommen werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Mehrere Strafanzeigen gegen den Fahrer wurden gefertigt. Quelle: Polizei