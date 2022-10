Veröffentlicht am 2. Oktober 2022 von wwa

ASBACH – Neues Pilotprojekt für das große Kompetenznetzwerk der Region – „Wir Westerwälder“: Unternehmensdatenbank ist jetzt regionalisiert in der Verbandsgemeinde Asbach verfügbar

Sich selbst und ihr Angebot präsentieren, Produkte und Dienstleistungen vorstellen: Das können heimische Unternehmen in der kostenlosen Datenbank der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“. Mittlerweile nutzen mehr als 1.100 Unternehmen aus den drei beteiligten Landkreisen Neuwied, Altenkirchen und Westerwald das große Kompetenznetzwerk der Region. In einem Pilotprojekt bekommen jetzt die beteiligten Firmen aus der Verbandsgemeinde Asbach zusätzlich die Möglichkeit, über eine eigens entwickelte und regionalisierte Suchmaske, die Unternehmen der Verbandsgemeinde, also der direkten Nachbarschaft, zu finden. Hierbei werden alle hinterlegten Daten angezeigt, und Unternehmen können Informationen über das Produktportfolio genauso erhalten, wie über das eingetragene Unternehmen an sich. Nutzer finden unter den jeweiligen Einträgen häufig auch offene Stellenangebote. Die Eintragung ist für teilnehmende Unternehmen kostenfrei und steht unter der Adresse https://vg-asbach.de unter der Rubrik Wirtschaft zur Verfügung. Dort finden sich auch alle Informationen zum Anlegen eines Eintrags.

„Werden Sie Teil des großen Kompetenznetzwerks der Region Westerwald. Profitieren Sie von neuen Kontakten zu Kunden, Lieferanten oder Kooperationspartnern aus Ihrem unmittelbaren Umfeld in der Region Westerwald und in der Verbandsgemeinde Asbach“, appelliert Landrat Achim Hallerbach als Vorsitzender des „Wir Westerwälder“-Verwaltungsrates an die Unternehmen der Verbandsgemeinde Asbach.

Asbachs Bürgermeister Michael Christ unterstreicht den Mehrwert, den das neue Angebot beinhaltet: „Es freut mich außerordentlich, dass wir in der Verbandsgemeinde Asbach das Pilotprojekt zur Regionalisierung der Westerwälder Unternehmensdatenbank zum Vorteil aller realisieren und damit einem Beschluss unseres Verbandsgemeinde-Rates umsetzen konnten. Denn es gilt weiterhin, die heimischen Unternehmen immer besser miteinander zu vernetzen und hierfür alle Möglichkeiten optimal zu nutzen.“

Durch die zentrale Eintragung in die Gesamtdatenbank sind Unternehmen nicht nur in der VG Asbach besser sichtbar, sondern darüber hinaus im gesamten Gebiet der drei Landkreise. So erhöht sich ohne Mehraufwand die Sichtbarkeit des Unternehmens für mehr als eine halbe Million Menschen im Einzugsgebiet und darüber hinaus. „Durch echte Backlinks zahlt sich der Eintrag auch im Hinblick auf das Google-Ranking Ihres Unternehmens aus“, erklärt Peter Fischer als Projektleiter der Verbandsgemeinde Asbach.

Foto: (v.l.) Die Drei Westerwälder Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Achim Schwickert (Westerwaldkreis) Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), stellen gemeinsam mit VG Bürgermeister Michael Christ (VG Asbach) und den Wirtschaftsförderungen / dem Tourismus, unter dem Dach der „Wir Westerwälder gAöR“, die regionalisierte Unternehmensdatenbank vor.