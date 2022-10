Veröffentlicht am 2. Oktober 2022 von wwa

HORHAUSEN – Tennisclub Horhausen feiert 50. Geburtstag

Zum 50jährigen Vereinsjubiläum des Tennisclubs Horhausen kamen viele Gratulanten. Landrat, Bürgermeister und Ortsbürgermeister würdigten in ihren Grußworten die Arbeit des Vereins. Seit nunmehr 50 Jahren wird im Tennisclub Horhausen (TC) aktiv Tennis gespielt. 1972 wurde der traditionsreiche Verein in dem über 100 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder ihrem Hobby dem weißen Sport frönen, im ehemaligen Waldhotel Sankt Georg, auf Initiative von Heiner Jeibmann sowie einigen weiteren Visionären und Anhängern des Tennissports gegründet. Einen geeigneten Platz, der von der Ortsgemeinde in Erbbaupacht erworben werden konnte, hatte man am Ortsrand von Horhausen gefunden.

Die Anlage die inzwischen mit einem herrlichen und einladenden Clubhaus, zwei Tennisplätzen, einem Kleinspielfeld mit einer Tenniswand versehen ist, stellt heute eine wichtige Freizeit- und Sportanlage in der Ortsgemeinde Horhausen dar. Angrenzend befinden sich dort auch ein Kinderspielplatz und eine Boulebahn.

Nach der Eröffnung des offiziellen Festaktes zu dem auch Ehrengäste in das Tennishaus gekommen waren, eröffnete der Horhausener Musiker Michael Jäck den Tag mit einem Ständchen. Der zweite Vorsitzende des Vereins, Rolf Schmidt-Markoski, sowie Geschäftsführer Klaus Prangenberg stellten anschließend das bisherige Vereinsleben in einer Zeitreise ab dem Gründungsjahr 1972 bis in die 1980-er Jahre vor.

Einen besonderen Dank sprachen die beiden Vorstände auch der guten Seele des Vereins, Kassenwartin Kerstin Holschbach, sowie den weiteren Vorstandmitgliedern für ihre gute Arbeit aus. Die Moderation der Veranstaltung hatte Johanna Braun. Landrat Peter Enders stellte in seinen Grußworten fest, dass der Tennisclub Horhausen ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Ortsgemeinde ist. „Ich selbst spiele seit 1993 aktiv Tennis, wenn es meine Zeit erlaubt, im Tennisverein Flammersfeld.“

Bürgermeister Fred Jüngerich, gratulierte ebenfalls zum „Goldenen Jubiläum“ und sagte, dass er sich über den Verein und seine tolle Arbeit sehr freue, auch das dieser elitäre Sport inzwischen jedem zugänglich ist. Ortsbürgermeister Thomas Schmidt überbrachte die besten Wünsche der Gemeinde Horhausen. „Unser Tennisclub ist seit nunmehr einem halben Jahrhundert ein Garant für ein gutes sportliches Angebot und auch für Beständigkeit. Zudem ist er ein wichtiger Partner für alle Horhausener.“

Weitere Grußworte sprachen unter anderem der Sportwart des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz, Christian Klapthor, der dem Verein auch ein Bild zum Vereinsjubiläum überreichte, Achim Günter von der katholischen Pfarrgemeinde, sowie einige Vertreter befreundeter Vereine. Den Abschluss der Grußworte, bevor dann auch Tennis gespielt wurde, sprach der Vorsitzende des TC Horhausen, Frank Becker aus Willroth. Seine Anerkennung galt insbesondere auch den Trainern, die mit ihrer Arbeit den Verein und auch die über 30 Kinder und Jugendlichen die aktiv im TC spielen, fördern.