Veröffentlicht am 2. Oktober 2022 von wwa

NEITERSEN – Nedderscher DorfStammtisch „60plus-mitten im Leben“

Soweit bekannt ist, haben alle DorfStammtischbrüder die letzten beiden Corona-Jahre gut überstanden. Da die Infektionsgefahr aber auch in diesem Jahr noch nicht gebannt war, ist es in den letzten Monaten zu keinem weiteren Treffen der Senioren gekommen.

Daher freuen sich nun alle auf eine besondere Zusammenkunft mitten im Dorf. Die beiden Veranstalterinnen des Backesfestes, Marina und Monika, haben die DorfStammtischbrüder zu einem geselligen Beisammensein in ihre renovierte und schön ausgebaute Scheune in der Gartenstraße 22 im Ortsteil Fladersbach eingeladen. Das Treffen findet am Donnerstag, 13. Oktober 2022 ab 17.30 Uhr statt, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Anmeldung bis zum 6. Oktober ist unbedingt bei Udo Schmidt, Telefon 0172-6512896 notwendig. Sollte das Wetter mitspielen, treffen sich die Radfreunde vom DorfStammtisch am gleichen Tag um 14 Uhr am Dorfplatz in der Fladersbach zu einer kleinen Rundfahrt (ca. 30 km) in der näheren Heimat. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich, wer da ist fährt mit.