Veröffentlicht am 2. Oktober 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – SAARLAND – „Nicht mit uns – wir frieren nicht für Eure Profite“ – In Saarbrücken bildet sich breites Bündnis

84 Vertreter unterschiedlichster demokratischer Gruppen und Organisationen trafen sich am Donnerstag, 29. September 2022 im Großen Saal der Arbeitskammer und gründeten unter der Überschrift „Nicht mit uns – wir frieren nicht für Eure Profite“ ein breites demokratisches Bündnis gegen die dramatisch steigende Preise für Energie und die Inflation.

Eine gemeinsame Plattform wurde erarbeitet, diese wird nach der abschließenden Beratung in den Gruppen nach dem 9. Oktober bekanntgegeben werden. Ferner verständigte man sich über eine Zeitschiene mit betrieblichen und örtlichen Aktivitäten und plant für den 3. Dezember um 15:00 Uhr in Saarbrücken eine Demonstration.

Die Einladung für das Bündnis ging vom Vorstand der ver.di Region Saar Trier aus. Der Vorsitzende dieses gewerkschaftlichen Vorstandes, Bernd Schumann, hatte zu Beginn in einer sehr engagierten Grundsatzrede, die Notwendigkeit einer gemeinsamen Demonstration aller demokratischen und sozialen Kräfte begründet. Schumann: „Ob es in diesem Winter gelingt, unsere Gesellschaft vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren und gleichzeitig die klimapolitischen Weichen zu stellen – das hängt entscheidend davon ab, wie viel Solidarität die Ampel einzufordern bereit ist.“ Die Regierung habe es in der Hand ob dies ein Winter der Verzweiflung und Wut oder einer der Zuversicht für eine sozial gerechte, ökologische und lebenswerte Zukunft werde, betonte der Gewerkschafter unter dem Beifall der Vertreter.

Unter den Teilnehmern waren führende Funktionäre der verschiedenen Gewerkschaften, wie Timo Ahr vom DGB, Michael Blug und Thomas Müller von ver.di, aber auch bekannte Gesichter der Ökologiebewegung, von Jugendverbänden des Landesjugendringes, von attac, Sozialverbänden und verschiedene Personal- und Betriebsräte aus Krankenhäusern, Stadtverwaltungen und weiteren Betrieben. Verschiedene Abteilungen der Arbeitskammer des Saarlandes waren einschließlich ihres Hauptgeschäftsführers Thomas Otto ebenso unter den Teilnehmern, wie verschiedene Aktivisten unterschiedlichster Basisgruppen.

Die Gewerkschaft ver.di hat den ehemaligen Gewerkschaftssekretär Michael Quetting mit der Koordinierung der Proteste beauftragt. Wer den Aufruf unterschreiben will, wende sich an quetting@gmail.com.