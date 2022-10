Veröffentlicht am 1. Oktober 2022 von wwa

SECK – Sachbeschädigung und Köperverletzung auf dem Oktoberfest in Seck

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. September 2022 auf 01. Oktober 2022 wurde auf dem Oktoberfest in Seck ein geparkter PKW und das Festzelt mutwillig beschädigt. Weiterhin kam es zum Ende der Veranstaltung zu einer Körperverletzung direkt vor dem Festzelt. In beiden Fällen sucht die Polizei Westerburg nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise (Tel.02663/98050) geben können. Quelle: Polizei