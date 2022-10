Veröffentlicht am 1. Oktober 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land unterstützt bei der Qualifizierung zum Busfahrer oder zur Busfahrerin

Für das Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor hat der öffentliche Personennahverkehr eine zentrale Bedeutung. Ziel ist es, dass bis 2030 ein Drittel mehr Busse und Bahnen als heute unterwegs sind. „Für diesen ambitionierten Ausbau ist auch mehr qualifiziertes Personal im Personennahverkehr notwendig. Mit dem zum 1. Oktober 2022 gestarteten Landesmodellprojekt „Momentum Mobilität“ – Berufliche Qualifikation und Integration als Busfahrer/in“ wollen wir Fachkräfte für diese Branche ausbilden und so einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten“, so Arbeitsminister Schweitzer.

In Kooperation mit dem Projektträger Arbeit und Leben gGmbH und dem Jobcenter Mainz sollen so innerhalb eines Jahres bis zu 12 SGB-Leistungsbeziehende mit Flucht- beziehungsweise Migrationshintergrund bei der Ausbildung zum Busfahrer oder zur Busfahrerin unterstützt werden. Auf der Grundlage einer ganzheitlich-systemischen Herangehensweise erhalten die Teilnehmenden in enger Kooperation mit dem Jobcenter, der Fahrschule und den aufnehmenden Unternehmen eine auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Qualifizierung zur beruflichen Integration als Busfahrer oder Busfahrerin. Dazu gehören Betriebspraktika, Hilfestellungen bei der Vorbereitung auf die IHK-Grundqualifizierung sowie Unterstützung der Unternehmen beim Integrationsmanagement der neuen Beschäftigten. Mit der Kombination aus beruflicher Qualifizierung, Sprachförderung, Prüfungsvorbereitung und individuellem Coaching soll damit eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt gelingen. Für die Umsetzung des Projektes stellt das Land rund 75.000 Euro zur Verfügung.