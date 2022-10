Veröffentlicht am 1. Oktober 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Fördermittel in Höhe von 1.469.605 Euro für die Grundschule- und IGS-Hamm

Die Schulgemeinschaften der Grundschule, sowie der IGS-Hamm erhalten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1.469.605 Euro für Sanierungsarbeiten, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf Anfrage im Ministerium erfuhr.

„Gute Rahmenbedingungen ermöglichen gute Bildung – an dieser so wichtigen Aufgabe arbeiten Bund, Land und Kommunen kraftvoll zusammen. Davon profitiert nun auch die Schulgemeinschaft der Grundschule und der IGS in Hamm“, freut sich Bätzing-Lichtenthäler.

Die Bundesregierung hat im Jahr 2017 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz um ein Sondervermögen von insgesamt 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in die Schulinfrastruktur erweitert. Daraus entfallen 256 Millionen Euro auf Rheinland-Pfalz. Diese sind insbesondere für finanzschwache Kommunen gedacht. Die jeweiligen Bewilligungen erfolgen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes „KI 3.0 Kapitel II“.