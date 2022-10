Veröffentlicht am 1. Oktober 2022 von wwa

WINDHAGEN – Einsatzfahrzeug und Anbau in Windhagen eingesegnet und übergeben

Im Rahmen des Tages der offenen Tür der Feuerwehr in Windhagen am Wochenende konnte ein neues Einsatzfahrzeug sowie der Anbau des Feuerwehrhauses eingesegnet und offiziell an die Einheit übergeben werden. Das neue Einsatzfahrzeug, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W), konnte bereits im Sommer 2021 beim Hersteller BTG in Montabaur abgeholt und übernommen werden. Es ersetzte den 26 Jahre alten Vorgänger in Windhagen. Das Fahrzeug kam unter anderem schon bei der überörtlichen Hilfe im Ahrtal im vergangenen Sommer zum Einsatz.

Die Erweiterung des Feuerwehrhauses begann im März 2020 und dauerte rund 1 Jahr an. Die Umkleideräume wurden vergrößert sowie ein neuer Schulungsraum angebaut. Zudem entstand zusätzliche Lagerfläche, die von außen mit einem Tor erreichbar ist. Bürgermeister Michael Christ stellte die Details von Fahrzeug und Anbau vor und überreichte symbolisch den Schlüssel für das neue Fahrzeug und den Anbau an die Wehrführer der Feuerwehr Windhagen. In seiner Ansprache blickte er auch auf die vergangenen Monate zurück und dass der Krisenmodus leider weiter anhält und eine Krise auf die andere folgt. Dies ist auch der Grund für die verspätete Einweihung von Fahrzeug und Anbau. Er dankte den Feuerwehrfrauen und -männern für die hohe Einsatzbereitschaft, auch in schwierigen Zeiten.

Durch Pfarrer Dariusz Glowacki wurden dann das neue Fahrzeug sowie der Anbau gesegnet und eingeweiht. Er wünschte den Einsatzkräften allzeit eine gesunde Heimkehr von den Einsätzen. Bürgermeister Michael Christ konnte anschließend noch zwei Beförderungen aussprechen. Jan Klein wurde zum Brandmeister und stellvertretenden Wehrführer der Einheit Windhagen ernannt. Tim Wessel wurde zum Oberbrandmeister befördert. Wehrleiter Arnold Schücke bedankte sich bei den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates für die positiven Beschlüsse und gute Zusammenarbeit. Er wünschte allen Besuchern einen schönen Sonntag bei der Feuerwehr Windhagen. Nach der offiziellen Übergabe begann der Tag der offenen Tür rund um das Gerätehaus in Windhagen.

Infos zum TSF-W: Fahrgestellt: Iveco Daily 65C 21D Aufbau: Brandschutztechnik Görlitz GmbH

Gesamtgewicht: 6,3 Tonnen Leistung: 205 PS Besatzung: 6 Einsatzkräfte (Staffel) Wassertank: 750 Liter Beladung: Tragkraftspritze, 3 kVA Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, feuerwehrtechnische Beladung für Brandeinsätze und spezielles Gerät für Waldbrände, 4 Atemschutzgeräte, Nasssauger, Kettensäge und Zubehör, Handwerkzeug sowie Absicherungsmaterial Ausstattung: Moderne Sondersignalanlage, LED-Umfeldbeleuchtung, LED-Lichtmast, Kontur- und Heckwarnmarkierung

Foto: (v.r.): Wehrleiter Arnold Schücke, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Holger Kurz, Tim Wessel, Wehrführer Markus Höller, Jan Klein, Hans Dieter Geiger (1. Beigeordneter Ortsgemeinde Windhagen, Bürgermeister Michael Christ und Alfons Ewens (Beigeordneter Verbandsgemeinde Asbach) Foto: FFW VG Asbach