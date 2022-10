Veröffentlicht am 1. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Pink Pulse feiert Abschied im Kulturwerk Wissen

Im Kulturwerk Wissen steht die Pink-Floyd-Tributeband am Samstag, 8. Oktober 2022 zum letzten Mal auf der Bühne. Nach nunmehr 14 Jahren Bühnenpräsenz möchte Pink Pulse ein letztes Mal den unverwechselbaren Sound der britischen Kultband Pink Floyd zelebrieren. Mit einem großen Abschiedskonzert bedankt sich die Band sowohl bei den treuen Konzertbesuchern als auch bei denen, die aktiv an diesem großartigen Projekt beteiligt waren.

Die Gründe für den Abschied sind vielfältig: musikalische Neuorientierung verschiedener Bandmitglieder, berufliche oder private Veränderungen und nicht zuletzt die Coronasituation haben einen großen Anteil daran. Dennoch eint die Mitglieder zu diesem Konzert eines: das unglaubliche Klangimperium von Pink Floyd, das am 08. Oktober 2022 noch einmal im Kulturwerk Wissen auf die Bühne gebracht wird.

Pink Pulse verfolgt das Ziel, den unverwechselbaren Sound der britischen Rockband „Pink Floyd“ auf die Bühnen dieser Republik zu bringen. Zwischen „Echoes“ (1971) und „Louder than words“ (2014) liegen 43 Jahre einzigartiger Kreativität der Briten. Mit den Mega-Alben wie „The dark side of the moon“, „Wish you were here“ und „The wall“ wurden Meilensteine der Rockgeschichte geschaffen.

Pink Pulse spiegelt in ihrem Repertoir diese Schaffensphasen der verschiedenen „Pink Floyd“ Epochen wieder, und dass nicht nur musikalisch sondern auch visuell: mit Licht- und Showelementen, wie sie auch aus den Shows der Vorbilder bekannt sind. So ergänzen beispielsweise Videoprojektionen und überdimensionale Bühnenelemente wie der Lehrer oder das einfliegende Flugzeug aus „The Wall“ oder auch das fliegende Schwein aus „Animals“ die Show von Pink Pulse.

Das Konzert findet am Samstag, 08. Oktober 2022 ab 20 Uhr im kulturWERKwissen, Walzwerkstraße 22 in 57537 Wissen statt. Reservierte Sitzplätze für 28 Euro sowie Stehplätze für 24 Euro sind im Vorverkauf in allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter kulturwerk-wissen.de sowie bei der Ticket-Hotline 0180 60 50 400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) erhältlich. Der Einlass und die Abendkasse sind ab 19 Uhr geöffnet. Veranstalter ist die kulturWERKwissen gGmbH in Kooperation mit der Wissener eigenART.