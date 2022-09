20. „Westerwälder Drachenflugfest“ in Horhausen

Veröffentlicht am 30. September 2022 von wwa

HORHAUSEN – 20. „Westerwälder Drachenflugfest“ am Samstag, 1. Oktober und Sonntag, dem 2. Oktober 2022, in Horhausen auf den Wiesen unterhalb des Feuerwehrhauses (Floriansweg)

Die Vorbereitungen für das „Westerwälder Drachenflugfest“ in Horhausen laufen auf vollen Touren. Die Organisatoren hoffen auch zum diesjährigen Jubiläumsfest auf kräftigen Westerwälder Wind und auf gutes Drachenflugwetter. Am Samstag, dem 1. Oktober, und Sonntag, dem 2. Oktober, findet auf der fast 18.000 Quadratmeter großen Wiesenfläche unterhalb des Feuerwehrhauses Horhausen (Floriansweg) das beliebte kostenfreie und familienfreundliche 20. „Westerwälder Drachenflugfest“ statt …

Es werden wieder Profis mit spektakulären Drachen erwartet, die ihre Flugkünste demonstrieren. Auch Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene sind eingeladen, zwei erlebnisreiche Tage in Horhausen zu verbringen.

Am Samstag findet um 11:00 Uhr die offizielle Eröffnung des Jubiläumsfestes durch Bürgermeister Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Thomas Schmidt statt. An beiden Tagen ist freies Fliegen angesagt und ein bunter Drachenhimmel über Horhausen zu erwarten. Es finden Lenkdrachenvorführungen (Trickflug, Zweileiner, Vierleiner) mit Moderation durch Klaus Nümm aus Asbach, zu den verschiedenen Drachentypen statt. Klaus Nümm macht seit 2004 die Beschallung und Moderation und gehört schon zum Inventar. Sollte das Wetter mitspielen, können nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtete Drachen nicht nur am Himmel besichtigt werden.

Attraktion für die Kinder ist in diesem Jahr wieder die Bonbonfähre: In einem Drachen werden Bonbons transportiert (hochgezogen), bei dem sich in einer bestimmten Höhe eine Vorrichtung öffnet und die Bonbons herunterfallen lässt. Essen und Trinken kann von jedem Besucher selbst mitgebracht werden. Ansonsten ist für Waffeln, Süßigkeiten, Getränke etc. gesorgt. Es gelten an beiden Tagen die aktuell geltenden Vorschriften des Hygienekonzeptes.

Veranstalter sind die VG Altenkirchen-Flammersfeld und OG Horhausen in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Drachenclub Dreamcatcher. Weitere Infos erteilen: Martina Beer von der Tourist-Info der VG Altenkirchen-Flammersfeld (02681-85193) oder Ortsbürgermeister Thomas Schmidt (02687-926830) www.horhausen.de.