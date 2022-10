Veröffentlicht am 1. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Die Bläserphilharmonie im Kreis Altenkirchen nach ihrem Gründungskonzert am 3. Oktober 2021 im Wissener Kulturwerk – Satzproben, Tutti und jede Menge Vorfreude – Die Bläserphilharmonie im Kreis Altenkirchen lädt zum Galakonzert

Bereits zum zweiten Mal wird das Galakonzert der in 2021 gegründeten Bläserphilharmonie im Kreis Altenkirchen (BPAK) am Tag der Deutschen Einheit stattfinden. Im Wissener Kulturwerk, wo am 3. Oktober 2022 ab 17 Uhr die ersten Töne erklingen werden, ist alles für das 60köpfige sinfonische Blasorchester vorbereitet. Kein Wunder, denn in knapp zwei Wochen ist es soweit, dass mit der eigens für die BPAK komponierten Ouvertüre Symphonic-Dimensions von Otto M. Schwarz das Konzert traditionell eröffnet wird.

„Die Musikerinnen und Musiker sind voller Vorfreude, endlich wieder gemeinsam auf der Bühne zu sitzen und Musik zu machen.“, so der musikalische Leiter und Gründer der Bläserphilharmonie, Marco Lichtenthäler. Durch die Folgen der Pandemie waren die Auftrittsgelegenheiten noch nicht so vielfältig wie bisher, so dass das Konzert sowohl für die Musikerinnen und Musiker als auch für das Publikum ein besonderes Erlebnis wird. „Musikalischer Höhepunkt wird die Symphony No. 4 von David Maslanka sein.“, verrät Dirigent Lichtenthäler. Dieses ca. 30-minütige und vier Sätze umfassende Werk ist Höchststufenliteratur, wie man sie nur selten zu hören bekommt. Die Orchestermusikerinnen und -musiker, die sich aus den umliegenden Orchestern für die Bläserphilharmonie beworben und bewährt haben, sind daher schon fleißig in Satzproben dabei, die Noten zu studieren. „Die einzige gemeinsame Tutti-Probe ist für den Samstag vor dem Konzert angesetzt.“ erläutert Marco Lichtenthäler das Probenkonzept der Bläserphilharmonie.

„Eine ganz besondere Ehre ist, dass wir den Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, Jürgen Häfner, als Gastredner zum Tag der Deutsche Einheit gewinnen konnten, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt (nicht nur in Krisenzeiten) in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellen wird.“, freut sich Moderatorin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die durch den Abend führen wird. „Wir sind alle voller Vorfreude auf einen unvergesslichen Tag der Deutschen Einheit mit einem unvergesslichen Konzert.“, fasst Lichtenthäler die Stimmung zusammen. Wer diese Freude teilen und sich dieses besondere Musikerlebnis nicht entgehen lassen will, kann Tickets im Vorverkauf bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen oder direkt im Kulturwerk erwerben. Online kann man sich ganz komfortabel die eigenen Sitzplätze direkt auswählen und buchen.