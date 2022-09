Veröffentlicht am 30. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Altenkirchener Queen lädt weiterhin ein!

Ein weiteres Konzert innerhalb der Konzertreihe “70 Jahre Klais-Orgel in St. Jakobus” am Samstag, 1. Oktober 2022 um 19:00 Uhr wird die Zuhörer mit festlichen Trompetenklängen – gemeinsam mit der “Orgeljubilarin” – erfreuen! Monika Götzfried und Claudio Fabbreschi aus Buchloe/Ostallgäu (der ehemaligen Wirkungsstätte von Kantor Thorsten M. Schmehr) musizieren in unterschiedlichen Besetzungen, u.a. den sog. “Hoch-B-Trompeten”, Kompositionen von G.F. Händel, J.-J. Mouret, F. Peeters, G. Gunsenheimer, J. Rutter u. weiteren. Der Eintritt ist frei – ein freiwilliger Obolus kommt dem Orgelunterhalt und den Unkosten zugute.