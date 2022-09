Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

KOBLENZ – Erfolglos vor der Polizei versteckt

Mittwochabend, 28. September 2022 gegen 18:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesetzung in der Römerstraße ein Fahrradfahrer auf, der beim Anblick der Einsatzkräfte zügig in den Engelsweg abbog, dort vom Rad stieg und zu Fuß flüchtete. Die Polizisten wendeten den Streifenwagen und nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Nachdem man den Mann kurz aus den Augen verlor, entdeckten sie ihn versteckt zwischen zwei geparkten Autos. Nur mit Zwang konnte er aus seinem Versteckt geholt werden, gegen die anschließende Fesselung wehrte er sich massiv. Unter einem der Pkw ließ er dabei seine Drogen zurück: knapp 25 Gramm Marihuana.

Eine Recherche in den polizeilichen Systemen brachte dann zusätzlich zwei offene Haftbefehle gegen den 25-Jährigen zu Tage, einer davon ein Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Bonn. Der Beschuldigte wurde daraufhin in Gewahrsam genommen mit dem Ziel der Vorführung in Bonn. Gegen ihn wurden zusätzlich Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) sowie wegen Widerstands erfasst. Quelle: Polizei