Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 unter Beteiligung eines Transporters mit Schulkindern

Ein Kleinbus, Mercedes-Benz Vito, besetzt mit sieben Personen, davon fünf Schulkinder befuhr Donnerstagmorgen, 29. September 2022, gegen 07:52 Uhr, die B 256 aus Richtung Rengsdorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Ausgangs einer Linkskurve der zweispurigen B 256, am Ende der Wallbachtalbrücke, kam er ins Schleudern, kollidiert mit der rechtsseitigen Schutzplanke und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Zwei dahinter fahrende Fahrzeuge, ein VW Passat (besetzt mit einer Person) und ein VW Polo (besetzt mit vier Personen), erkannten die Situation und hielten rechtzeitig hinter dem Kleinbus an. Ein weiteres Fahrzeug, ein Sprinter (besetzt mit einer Person), konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW Polo auf, wodurch der noch auf den VW Passat geschoben wurde. Eine Insassin des VW Polo wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr aus ihrer Lage befreit. Die anderen drei Insassen des VW Polo und

der Fahrer des VW Passat und des Sprinters wurden leicht verletzt. Die Insassen des Kleinbusses kamen vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Neuwieder Krankenhaus. Wegen Trümmerteilen auf der Richtungsfahrbahn Rengsdorf und der Anfahrt zahlreicher Krankenwagen zur Unfallstelle musste die B 256 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es erfolgte eine Ableitung des Verkehrs auf der B 256 an den Anschlussstellen Rengsdorf Süd und Oberbieber. Die Sperrung der B

256 konnte um 11:15 Uhr aufgehoben werden. Quelle: Polizei