Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

MARIENRACHDORF – BRÜCKRACHDORF – Vermisster 85-Jähriger wurde tot aufgefunden

Der seit Sonntagabend, 25. September 2022, vermisste 85-jährige Willi May wurde am Mittwoch tot aufgefunden. Nach tagelangen und umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Vermisste Mittwochmittag in einem dicht bewachsenen Bereich in der Gemarkung Brückrachdorf, circa vier Kilometer von seinem Wohnort entfernt, nur noch tot aufgefunden werden. Zur Todesursache liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Es liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Quelle: Polizei