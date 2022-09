Musikalische Lesung mit den Gebrüdern Feldhoff in Kircheib

Veröffentlicht am 30. September 2022 von wwa

KIRCHEIB – Feldhoffs Erzählungen – Musikalische Lesung mit den Gebrüdern Feldhoff

Am Samstag, 08. Oktober 2022 ist Heiner Feldhoff zu Gast in der Kulturwerkstatt Kircheib. Feldhoff liest eine Auswahl seiner kurzen Erzählungen und Mini-Geschichten. Musikalisch begleitet wird er am Flügel von seinem Bruder Martin Feldhoff. Über die Homepage der Kulturwerkstatt Kircheib wird die musikalische Lesung live gestreamt.

Der Poet, Übersetzer und Biograph Heiner Feldhoff ist längst eine Marke im Westerwald. Unlängst stellte er mit seinem Kollegen Carl Gneist 33 berühmte Westerwälder Köpfe vor, unter starkem Beifall nicht nur hier vor Ort. Der mehrfach ausgezeichnete Autor schreibt keine Romane, nein, er wolle nichts erfinden, sagt er, das Leben sei aufregend genug. Zu erzählen gebe es jede Menge – so viel, dass man gut daran tue, sich kurz zu fassen.

Aber es gab auch Ausnahmen. So hat er über den Philosophen und Nietzsche-Freund Paul Deussen eine umfängliche Biographie veröffentlicht sowie zuletzt (2018) seine Jugenderinnerungen, unter dem Titel “Die Sonntage von Duisburg-Beeck”. Seine literarischen Besonderheiten bleiben aber die „Kürzestgeschichten“, wie Feldhoff sie in „Kafkas Hund“ und „Becketts Hose“ versammelt hat. Diese ganz knappen, existenzerhellenden Stories sind von illusionsloser Komik, die uns allen, die wir immer wieder scheitern, mit Samuel Beckett zurufen: „Einerlei. / Wieder versuchen. / Wieder scheitern. / Besser scheitern.“

Mit dem ihm eigenen Sprachwitz präsentiert der gebürtige Duisburger seine bunten, der Wirklichkeit abgewonnenen Prosastücke, mal satirisch, mal verträumt, mal wehmütig oder auch knallhart. Seine Geschichten ereignen sich nicht nur an Westerwald-Orten wie Oberdreis (hier tritt Nietzsche auf), sondern führen die Zuhörenden auch nach Avignon, Agadir und Sankt Petersburg. Feldhoffs poetisches Personal sind Kinder, Schüler, aber auch Fußballspieler, Fliesenleger, Pfarrer und Krankenschwestern. Oder Schuster: Der Kunde beschwert sich bei seinem Schuster: Da sehen Sie die Bescherung! Sagten Sie nicht, die Schuhe halten bis an mein Lebensende? Der Schuster: Verehrter Herr, Sie sahen damals auch sehr schlecht aus.

In Kircheib tritt er gemeinsam mit seinem Bruder Martin Feldhoff auf, der Klavierstücke und Rockballaden von Eric Clapton bis Eric Satie am Flügel zum Besten gibt. Die musikalische Lesung der Gebrüder Feldhoff wird live gestreamt und kann nicht nur in Präsenz, sondern auch online über die Webseite der Kulturwerkstatt genossen werden. www.kulturwerkstatt-kircheib.de