ALTENKIRCHEN – „Einstein und Co.“: Physik ohne Formeln und Fachbegriffe – Neuer Kurs bei der Kreisvolkshochschule

„Einstein und Co.“ heißt ein neuer Kurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen. Es geht um Physik für Erwachsene und junge Menschen ab 16 Jahren. Start ist am 4. Oktober. Insgesamt sind vier Termine jeweils dienstags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr geplant. Es geht um spannende Entdeckungen im Bereich der Physik mit Erklärungen ohne schwierige Fachbegriffe und Formeln: Was bedeuten die beiden Relativitätstheorien von Einstein? Wie sieht die Welt der Quantenmechanik aus und welche besonderen Gesetze herrschen dort?

Mögliche Themenschwerpunkte sind: Naturgesetze und wie sie entstehen, Moderne Anwendungen der Mathematik, Die Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Die Geschichte des Universums, Ferne Welten, Astronomie und Quantenmechanik – eine merkwürdige Ehe.

Die Teilnahme kostet 35 Euro zuzüglich 20 Euro für das Studienbuch „Illustrierte Wanderungen durch das Denken“ von Huub Hilgenberg, der auch den Kurs in Altenkirchen leitet. Weitere Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de