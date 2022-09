Veröffentlicht am 30. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Eine koreanische Stimme bereichert die Altenkirchener Musikszene

Sie heißt Hyejoung Choi und ist die neue junge Kantorin für die evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen. Die Profimusikerin aus Südkorea hat zum 1. September ihren Dienst in der Kreisstadt angetreten. Damit übernimmt sie mit einer 50Prozent-Stelle vielfältige Aufgaben. Dazu gehören insbesondere die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten, die Planung und Leitung größerer konzertanter Werke, wie Messen, Kantaten oder Orgelkonzerten sowie die Aus- und Weiterbildung ehren- und nebenamtlicher Organisten und Organistinnen. Auch warten Bläsergruppen, Kantorei, Kinderchor und Fachkräfte in den Kitas auf weitere musikalische Impulse.

Die Verantwortlichen in und um das „Konzertkirche“-Projekt an der Christuskirche freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Kirchenmusikerin, die in Seoul ihren Bachelor ablegte und ihr Master-Studium Orgel an der Musikhochschule Freiburg abschloss. Danach folgte das Konzertexamen im künstlerischen Orgelspiel an der Hochschule für Musik in Saarbrücken.

Wie sie selbst sagt, macht sie es glücklich, Musik mit anderen zu teilen, insbesondere wenn dadurch Menschen zusammengebracht werden. „Ich möchte zur Weiterentwicklung der Kultur sowie des kirchlichen und sozialen Lebens beitragen“, antwortet sie auf die Frage nach ihren Wünschen für ihre Arbeit im Westerwald. Und obwohl die evangelische Kirche traditionell als „Kirche des Wortes“ gilt, traut sie der Musik, bisweilen kombiniert mit Worten, die größere Kraft zu. Und sie ergänzt: „Ich möchte durch die Kirchenmusik dazu beisteuern, dass die Kirche zu einem Ort voller Liebe und Freude wird.“ Denn Menschen können – so ihre Überzeugung – „durch Musik ermutigt, vitalisiert und getröstet werden und Gott näherkommen.“

Erste musikalische Begegnungen fanden bereits mit der Kantorei beim eindrücklichen „Evensong“ in der Christuskirche statt, an dem sie als Organistin und Pianistin mitwirkte. Einer größeren Öffentlichkeit stellt sich die Orgelstipendiatin 2021/2022 des Kuratoriums Bad Homburger Schloss vor, wenn sie die Marktkundschaft bei der ersten von vier „Musiken zur Marktzeit“ im Herbst am 13. Oktober um 11 Uhr an der Orgel der Konzertkirche Altenkirchen klanglich ansprechen wird.

Kastentext: Mit der Kantorin freut sich die Kantorei auf einen Zuwachs an Singebegeisterten (jeweils montags, 19.30 bis 21.30 Uhr). Und auch das Blechbläserensemble, also der Posaunenchor, nimmt gerne Anfänger oder Fortgeschrittene in ihre Gemeinschaft auf, die jeweils donnerstags um 20 Uhr probt. Der Probenort für beide Ensembles ist die Christuskirche am Schlossplatz. Ansprechpartnerin ist Frau Choi unter Hyejoung.Choi@ekir.de . Das Gemeindebüro (02681 8008-40) kann Interessierten vormittags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr entsprechende Kontakte vermitteln. Foto: Werner-Christian Jung

Foto: Die koreanische Kantorin Hjejoung Choi bei ihrer ersten Probe mit der Kantorei der Christuskirche Altenkirchen.