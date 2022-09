Veröffentlicht am 30. September 2022 von wwa

WISSEN – Auf dem Kapellenweg unterwegs: „Abenteuer Heimat“ lädt ins Wisserland ein

„Abenteuer Heimat“ geht in die nächste Runde: Am Sonntag, dem 9. Oktober, wird die Reihe der Exkursionen in der Heimat in Wissen fortgesetzt. Ab 14.30 Uhr geht es auf den Kapellenweg. Besichtigt werden die katholische Pfarrkirche Kreuzerhöhung, die Heisterkapelle sowie die Kapelle von Schloss Schönstein. Jedes der drei Gotteshäuser hat „Geschichte und Geschichten“ zu bieten. Highlights sind die berühmten großflächigen Ausmalungen der Pfarrkirche Kreuzerhöhung mit den Gemälden von Peter Hecker, einem der letzten großen Kirchenmaler des 20. Jahrhunderts. Hier findet man das größte noch erhaltene Einzelwerk Heckers. Die Heisterkapelle ist eine der ältesten Fachwerk-Kapellen des Landes, die ebenso wie die Schlosskapelle im Stadtteil Schönstein nur im Rahmen dieser Führung zugänglich sind.

Die Idee der Reihe „Abenteuer Heimat“ ist folgende: Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken. Daher bieten die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen und der Westerwald Touristik-Service in diesem Jahr erstmalig diese Reihe mit spannenden Veranstaltungen von Willroth bis Friesenhagen an, die es ermöglichen, die Region gemeinsam neu zu entdecken. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Interessenten können sich bei der Kreisvolkshochschule anmelden (E-Mail: kvhs@kreis-ak.de), Tel.: 02681-812213).