Veröffentlicht am 30. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein schwedisches Wochenende: Kreisvolkshochschule bietet Schwedisch-Crashkurs an

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober 2022, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen jeweils in der Zeit von 10 bis 18.30 Uhr den Wochenendschnupperkurs „Du alter Schwede – Schwedisch für Anfänger“ an. Zielgruppe des Präsenzkurses sind all diejenigen, die im nächsten Schweden-Urlaub die Landessprache ein wenig verstehen und auch sprechen möchten. In zwölf kleinen Lerneinheiten lernen die Teilnehmenden die schwedische Sprache kennen und vielleicht sogar lieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewältigung des Alltags im Umgang mit schwedisch sprechenden Menschen – wenig Grammatik, viele sofort einsetzbare Redewendungen und die Anwendung gleich dazu. Der Kurs erfolgt angelehnt an den Pons-Mini-Sprachkurs „Mitreden in 5 Stunden“, bei der KVHS allerdings als Wochenend-Crashkurs konzipiert. Garniert wird der Sprachkurs mittags mit einem typisch schwedischen Essen. Die Leitung hat Björn Luhan. Die Teilnahme kostet 60 Euro, das schwedische Mittagessen ist inklusive.

Weitere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.