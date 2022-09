Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

REGION – „Wir Westerwälder“-Videoserie geht weiter – Drei neue Kurzfilme zum Thema „Landschaft. Leute. Leistung.“ – „Naturgenuss“ steht im Fokus

Die „Wir Westerwälder Geschichten“ gehen weiter. Am Donnerstag, 29. September, feiert die nächste Folge der beliebten Videoserie um 18 Uhr ihre Premiere in den sozialen Medien. Zwei weitere Kurzfilme – die Folgen 5 und 6 – werden zeitnah folgen.

Zum Motto des „Wir Westerwälder“-Regionalmarketings „Landschaft, Leute, Leistung“ gesellt sich dieses Mal der Begriff „lecker“. Denn im neuen Video geht es um „Naturgenuss Rhein-Westerwald“, eine ganz besondere Initiative rund ums Thema regionale Lebensmittel.

Dieses Projekt wird maßgeblich durch den Naturpark Rhein-Westerwald und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied getragen und betreut. Auch die „Wir Westerwälder“ gAöR unterstützt diese Initiative gerne und stellt im neusten Video-Genussmensch und Marketingprofi Jörg Hohenadl vor: Den Mann, der sich dafür einsetzt, die „Naturgenusspartner“ zwischen dem Rheintal und den Westerwaldhöhen zu vernetzen und bekannter zu machen.

„Naturgenuss ist das neue Prädikat für Leidenschaft zum Produkt und der Liebe zur Region.“ betonen die Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). So sehr das neue Bewusstsein für Regionalität in aller Munde sei, so ist es doch auch eine tagtägliche Herausforderung für alle Beteiligten. Regionalität zu leben, bedeutet heute, den Mehraufwand nicht zu scheuen. „Die Infrastruktur, die unsere Eltern und Großeltern noch kannten, die lokale wie jahreszeitliche Verfügbarkeit und das Wissen um Begrenzung, Ressourcen und Zeitaufwand scheinen uns Menschen oft abhandengekommen zu sein.

Die Naturgenuss-Partner – Erzeuger wie Gastgeber – besinnen sich wieder auf das einst gesunde Maß der Dinge, bauen neue Netzwerk- und Kundenbeziehungen in der Region auf und zeigen, wie spannend, wertig und kreativ Regionalgenuss sein kann“, machen sie deutlich.

Dabei haben die rund 40 Naturgenuss-Regionalerzeuger eine beeindruckende Bandbreite an Produkten zu bieten: Fleisch und Wurst, Käse und weitere Molkereiprodukte, Fisch und Wildprodukte, Obst und Gemüse, Brot, Backwerk und weitere Getreideprodukte, Honig, Säfte, Eier, Öle, Weine, Bier und Destillate und noch viele weitere exzellente Produkte mit echtem Feinkostcharakter. Rund 20 Naturgenuss-Gastgeber bieten immer wieder neue Gerichte mit Regionalbezug an.

Auf der Website www.wir-westerwaelder.de sind alle Videofilme jederzeit abrufbar. Sowohl die drei Imagefilme „Oh du schöner Westerwald!“, „Oh du sympathischer Westerwald!“ und „Oh du starker Westerwald!“ wie auch die ersten drei „Wir Westerwälder Geschichten“ mit Schreiner Frank Seifen, Naturpädagogin Victoria Mayer und Schwester Therese vom Kloster Ehrenstein und bald natürlich auch alle neuen Folgen.