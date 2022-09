Im Haus Felsenkeller wird ein kostenloser Infoabend zum Thema „Resilienz“ stattfinden

Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird ein kostenloser Infoabend zum Thema „Resilienz“ am 20. Oktober, von 18:30 bis 20:00 Uhr stattfinden

Resilienz stärken! Positive Lebensgefühle in unsicheren Zeiten?! – lautet das Motto. Die letzten beiden Jahre hatten und haben es in sich: Wir sind massiv von einer Pandemie bedroht und in unserer Freiheit eingeschränkt worden. Unwetter, Klimawandel, Preisanstiege, Inflation und Krieg kommen hinzu. Menschen in unserer Region leben, wie auch auf dem Rest des Planeten in großer Ungewissheit, wie unser Alltag in absehbarer Zeit aussehen wird. Das macht Angst – ob bewusst oder unbewusst. Wie gehen wir damit um? Der eine packt eine Notfalltasche, die andere kauft Mehl als Vorrat. Der eine erstarrt, der andere tauscht sich aus… An diesem Abend ist Zeit, gehört zu werden – mit Ängsten, Sorgen, Wut, Verzweiflung und Not. Zeit und auch Ballast abzuwerfen. Und es darf uns auch gut gehen: Was macht uns dankbar? Was unterstützt uns in sicheren Zeiten? Wie kann ich gut für mich und meine Mit- und Umwelt sorgen? Und ganz wichtig: Wie kann es mir gut gehen, wenn um mich herum so vieles im Argen liegt? Dieser Infoabend ist ein kleiner Einstieg in dieses umfassende Thema. Ein intensiver Kurs ist für das Frühjahr 2023 in Planung. Es soll darum gehen, Methoden kennenzulernen und individuelle Strategien zu entwickeln, um mit Unsicherheiten und Ängsten umgehen zu können.

Anke Pfeffermann, Traumatherapeutin, Ausbilderin in Gestalttherapie (DVG) lehrt und berät seit vielen Jahren in diesem Themenfeld. An diesem Abend und wenn möglich auch im umfangreicheren Kurs wird sie einfühlsam und kompetent Unterstützung anbieten.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.