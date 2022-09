Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder Markttage bringen den Duft des Herbstes – Am 8. und 9. Oktober in der City – Verkaufsoffener Sonntag

Der Maler Henri de Toulouse-Lautrec formulierte es einst so: „Der Herbst ist der Frühling des Winters.“ Neuwied begrüßt den Herbst nun mit einem farbenfrohen Markttreiben. Die Neuwieder Markttage laden am 8. und 9. Oktober dazu ein, noch einmal in die Fülle des zur Neige gehenden Jahres einzutauchen und mit Genuss in einen stimmungsvollen Herbst zu starten.

Für sich selbst, für die Familie und Freunde und sogar fürs Haustier findet sich in der Neuwieder Fußgängerzone ein reichhaltiges Marktangebot: Handgestricktes und Gehäkeltes, Kuschliges, Schmückendes, Kunstvolles, Getöpfertes und Geschnitztes, Duftendes, Pflegendes, Süßes und Würziges, Besonderes, Seltenes, Neues und Nostalgisches, Gesundes und Stärkendes, Gebranntes und Gebrautes, Gekeltertes und Gekochtes.

Durchaus dürfen sich die Neuwieder Markttage „Bauern- und Gourmetmarkt“ nennen, denn den kulinarisch interessierten Gästen werden vielerlei herbstliche Genüsse geboten. Ob direkt verzehrt oder zum Mitnehmen: Von erlesenen Weinen und Ölen, Wild und Honig über Früchte und Nüsse bis hin zum frisch gebackenen Brot ist für jeden etwas Leckeres dabei. Selbstverständlich gibt es zusätzlich zu all dem Nützlichen und Dekorativen auch eine große Auswahl an Pflanzen und Blumenzwiebeln.

Auch an die jungen Besucherinnen und Besucher hat der Veranstalter, das Amt für Stadtmarketing Neuwied, gedacht. So gibt es am Mini-ZOB an der Marktstraße Bastelangebote und Puppenspiel. Das Puppentheater TOPS präsentiert viermal das für Kinder ab drei Jahren geeignete Stück „Der verrückte Obstkarren“. Aufführungen sind am Samstag um 13 und 15.30 Uhr, am Sonntag um 12 und 14.30 Uhr. Zum Inhalt: Turbulent geht es rund um einen Obstkarren zu. Gehilfin Hertha Huhn kann weder rechnen, noch kennt sie sich mit Obst aus, die arbeitswütige Aluise baut einen Ameisenhaufen mitten im Gemüse, der redende Rotkohl jammert permanent, und die Möhrenparade marschiert durch den Marktstand. Gut, dass Hertha Kinder als Helfer hat …

Am Samstag, 8. Oktober, öffnet der Markt von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 9 Oktober, beginnt das Marktgeschehen um 11 Uhr, ab 13 Uhr wird das Shoppingerlebnis gekrönt durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Bis 18 Uhr laden die Stände auf dem Markt und der ortsansässige Handel ein zum Flanieren und Genießen.

Foto: Der Herbst hat viele schöne Seiten.