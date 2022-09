Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – 6,118 Millionen aus dem Landesstraßenbauprogramm fließen in den Landkreis Altenkirchen

Gute Nachrichten für den Landkreis Altenkirchen: Aus dem Landesstraßenbauprogramm 2023/2024 fließen 6,118 Millionen Euro für 9 Projekte in die Region, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler mitteilt. Gefördert werden sollen in den kommenden beiden Jahren folgende Projekte:

– L267 Bitzen – Forst mit 400.000 Euro

– L267 Pracht – B 256 mit 485.000 Euro

– L279 Katzwinkel – Friesenhagen mit 2.600.000 Euro

– L280 SW A. D. Heller mit 900.000 Euro

– L280 Umgehung Niederfischbach mit 500.000 Euro

– L284 Hellerbachbrücke Herdorf mit 190.000 Euro

– L285 / L284 in Herdorf mit 500.000 Euro

– L288 / K117 LA-Spur bei Molzhain mit 100.000 Euro

– L288 OD Steineroth 443.000 Euro

„Mit 273,6 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren für insgesamt 411 Projekte im Land bleibt das Landesstraßenbauprogramm auf einem sehr hohen Niveau mit kontinuierlich steigenden Summen“, betont die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr sind 135 Millionen Euro für Straßenbauprojekte verplant – im kommenden Jahr 136,3 Millionen Euro und 2024 dann 137,3 Millionen Euro. Finanziert werden landesweit vor allem Fahrbahnsanierungen und der Erhalt von Brücken, aber auch eine steigende Anzahl von Projekten zu Radwegen oder der Verbesserung des Radverkehrs generell. „Das ist Ausdruck eines zeitgemäßen Mobilitätsmixes im Land“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Trotz der bestehenden Herausforderungen konnten die Mittel im Landesstraßenbauprogramm in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. „Die Landesregierung setzt damit zielgerichtet und kraftvoll wichtige Impulse für eine gute Mobilität in Rheinland-Pfalz, von der die Bürgerinnen und Bürger ebenso profitieren wie unsere Unternehmen, die Wirtschaft oder beispielsweise auch unser Tourismus“, so Bätzing-Lichtenthäler. Der Landtag wird im Rahmen der Verabschiedung des Landeshaushalts über das Landesstraßenbauprogramm 2023/2024 entscheiden.