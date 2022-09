Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

REGION – 18. Adventslos der drei Lions Clubs mit über 90 Sponsoren – Beliebte Aktion der Lions Clubs in der Region

Das diesjährige Adventslos hat DINA4-Größe und umfasst insgesamt vier Seiten. Es kann so problemlos per Post verschickt werden und ist daher auch als „Weihnachtskarte mit Mehrwert“ einsetzbar. Ideal in einer Zeit, in der persönliche Adventsbesuche vielleicht noch immer ausbleiben müssen und auch Unternehmen nach sinnvollen, nachhaltigen Alternativen suchen. Auch wieder in diesem Jahr: Ein digitaler Adventskalender ergänzt das gedruckte Los. Er ermöglicht dem Besitzer eines Loses direkt online zu erfahren, was er gewonnen hat. Hinter jedem Türchen eines Tages findet der Beschenkte die jeweiligen Gewinne geordnet nach Losnummer, Gewinn und Sponsor.

Unverändert geblieben sind der Preis von 5 Euro pro Los, der gute Zweck und die zahlreichen Gewinne. gibt es zu gewinnen. Weit über 90 Sponsoren haben in diesem Jahr 136 attraktive Preise von knapp 14.500 Euro zur Verfügung gestellt. So kann es eine fröhliche Adventszeit werden!

Das Lions Hilfswerk Westerwald e.V. gibt mit freundlicher Unterstützung der Lions Clubs Bad Marienberg, Altenkirchen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen und sowie dem Lions Club Westerwald dieses Adventslos heraus (mit Anmeldung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier).

Das Projekt 2022

Das Projekt „Gewaltprävention“ des WEISSEN RINGS e.V. wird in diesem Jahr mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventslose unterstützt. Der WEISSE RING legt damit den Grundstein für eine nachhaltige Seminar- und Workshopreihe mit Foto-/Video-, Kunst- und Storytelling-Workshops an Leuchtturmschulen im geografischen Westerwald. Hier werden Schülern Wege aufgezeigt, Gewalt zu erkennen, sie zu vermeiden und sich selbst zu behaupten. (Doris Kohlhas)

Wenn es so weit ist, an den bekannten Vorverkaufsstellen: Altenkirchen: Bender & Bender Immobilien Gruppe GmbH und UNIKUM – der Regionalladen; Hachenburg: hähnelsche buchhandlung und Kinderschutzbund (neu) am Johann-August-Ring 7; Bad Marienberg: Buchhandlung Millé

Westerburg: Buchhandlung LOGO bücher + mehr

Foto: (v.l.): Georg Huf (Lions Club Bad Marienberg) – Barbara Hombach (Präsidentin des LC Bad Marienberg) – Mike Bender (Lions Club Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen) – Dr. Andreas Reingen (Lions Club Westerwald) – Andreas Düngen (Lions Club Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen) – Jörg Röttgen (Lions Club Westerwald) – Jörg Nink und Armin Deneke (beide WEISSER RING e.V.) Foto: Hans-Peter Metternich