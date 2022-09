Veröffentlicht am 29. September 2022 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – SV Leuzbach-Bergenhausen

Die Ausschreibung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg im Frühjahr dieses Jahr war der Startschuss für eine nun umgesetzte Umbaumaßnahme am Grillplatz des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen am bekannten Wanderparkplatz im Leuzbacher Feld, direkt vor dem Schützenhaus. Mit den Ideen, die kleine Grillhütte wetterfest zu gestalten, eine Stromanbindung sowie Beleuchtung zu integrieren und den vorhandenen Grill zu ertüchtigen, stellte sich der Schützenverein mit einem formlosen Antrag über die Website dem Auswahlgremium für eine mögliche Förderung in Höhe von bis zu 2000 Euro.

Überrascht von der Befürwortung und der damit verbundenen Förderzusage ging es dann Anfang Mai in die Feinplanung. Die größte Herausforderung hierbei war die multifunktionale Grillabdeckung. Die soll sowohl dem leidigen Vandalismus standhalten als auch zum passiven Garen von Speisen genutzt werden können. Mit Eifer setzten die Mitglieder auch die weiteren Umbauten in die Tat um. Extra angefertigte Planen mit Fenstern und farbwechselnde LED-Scheinwerfer wurden durch die Mitglieder am Grill befestigt.

Der Schützenverein freut sich über die großzügige Förderung durch das Leader Förderprogramm zugunsten des Ehrenamtes. Die Vereinsveranstaltungen in der nächsten Grillsaison werden durch die Förderung stark bereichert werden. Der Grillplatz ist jedoch nicht nur alleine für Veranstaltungen des Schützenvereines gedacht. Jeder Interessierte kann gerne beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen oder über die Erreichbarkeiten auf der Homepage (http://www.sv-leuzbachbergenhausen.de/schuetzenhaus.htm) die Verfügbarkeit erfragen. (die) Fotos: SV Leuzbach