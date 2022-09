Veröffentlicht am 28. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Ärzte und Medizinstudierende knüpfen Kontakte – Mentoringnetzwerk für Ärzte und Medizinstudierende auf den Weg gebracht

Es ist ein weiterer Mosaikstein in den vielfältigen Bemühungen, die medizinische Versorgung in einer ländlichen Region wie dem Kreis Altenkirchen mittel- und langfristig zu sichern: Auf Einladung der Kreisverwaltung trafen sich jetzt mehr als 30 Ärztinnen und Ärzte, Weiterbildungsassistenten und Medizinstudierende aus der Region im Wissener Kulturwerk. Dabei ging es zunächst einmal um einen lockeren Austausch, erklärtes Ziel ist allerdings die Gründung eines Mentoring-Netzwerks im Kreis.

Nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Peter Enders stellte die Leiterin der Regional- und Kreisentwicklung, Jennifer Siebert, die Angebote des Kreises zur Förderung von Medizinstudierenden vor und erläuterte die Ziele des Mentoringnetzwerks. Demnach soll den jungen Frauen und Männern ein erfahrener Ansprechpartner zur Seite gestellt werden, der für Fragen zu Studium, Weiterbildung oder zu Anstellung und Niederlassung zur Verfügung steht.

Nach einer im Kulturwerk erfolgten Interessenabfrage werden nun Steckbriefe von den Mentoren erstellt. Die Studierenden können so eine Auswahl treffen und ein persönliches Kennenlernen mit einem Mentor vereinbaren. Für die zukünftigen Mentoren bietet die Kreisverwaltung voraussichtlich am 10. Dezember einen Workshop an, um sie auf ihre zukünftige Aufgabe umfassend vorzubereiten. Zudem werden vonseiten der Kreisverwaltung sowohl die Studierenden als auch die Mentoren regelmäßig nach ihren Erfahrungen und Wünschen befragt.

Anschließend nutzen Chefarzt Steffen Sander vom Kirchener DRK-Krankenhaus, Dr. Miriam Buchwald, Leiterin der Zentralen Notaufnahme am DRK-Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg, sowie Dr. Erik Becker, Obmann der Kreisärzteschaft, ihre Kurzvorträge, um bei den zahlreich anwesenden Nachwuchsmedizinern Werbung für eine Tätigkeit in der Region zu machen. Landrat Dr. Enders war hoch erfreut, wie gut die Vernetzung zwischen Studierenden und Ärzten schon in diesem frühen Stadium funktioniert.

Die Kreisverwaltung steht jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Interessierte Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende können sich bei Jennifer Siebert (E-Mail: jennifer.siebert@kreis-ak.de, Telefon: 02681-812089) über das Netzwerk informieren und bei Interesse zur Teilnahme anmelden.

Foto: Auf Einladung der Kreisverwaltung trafen sich mehr als 30 Ärztinnen und Ärzte, Weiterbildungsassistenten und Medizinstudierende aus der Region im Wissener Kulturwerk, um ein Mentoringnetzwerk auf den Weg zu bringen. (Foto: Kreisverwaltung)