28. September 2022

PUDERBACH – Gold und Bronze auf der Chemnitz Open für den KSC Puderbach – Acht Medaillen bei acht Startern

Die Chemnutz Open war mit 723 Starts stark besetzt. Das KSC Karate Team setzte sich mit allen Startern bis in die Endrunden durch. Zwei Goldmedaillen durch Nico Wybraniec und Ben Swidersky konnten erkämpft werden. Dabei ist besonders hervorzuheben das Nico Wybraniec das dritte Mal in Folge Platz 1 erreichte. Yannick Becker konnte in drei Disziplinen den dritten Platz erreichen (U14 Gewichtsklasse, U14 Open und U14 Team).

In den Disziplinen Kata und Kumite konnten die U10, U12 und U14 Starter überzeugen. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Gold: Nico Wybraniec (U10); Ben Swidersky (U14)

Bronze: Dana Wybraniec (U14); Yannick Becker (U14 Gewichtsklasse und Open); Finley Becker (U14 Open); Jonas Schiefelbein (U12 Kata); Team U14 (Becker, Becker, Swidersky)

Platz 5: Lena Ehgartener (Kata U12); Gina Haucke (Kata U12)