Veröffentlicht am 27. September 2022 von wwa

NEITERSEN – 16. Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar

Eine gute Gelegenheit Spielsachen und Kinderkleidung zu günstigen und fairen Preisen zu erwerben oder zu verkaufen, ist der große Basar in der Wiedhalle in Neitersen am Samstag, 8. Oktober 2022 von 13.30 bis 15.30 Uhr. Schwangere haben ab 12.30 Zutritt. Es kann ab sofort auch mit Paypal gezahlt werden.

Veranstaltet wird dieser Basar durch den Elternausschuss und den Förderverein der Kita „Pusteblume“ aus Neitersen. Es gibt auch wieder Kuchen zum Mitnehmen. Der Basar findet unter den zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Nähere Informationen und Anmeldung für unsere Warteliste unter basar-neitersen@web.de.