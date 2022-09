Veröffentlicht am 27. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Einsatzfahrer der Feuerwehr auch auf Landesebene erfolgreich

Der diesjährige Landesentscheid im Geschicklichkeitsfahren für Einsatzfahrer der Feuerwehr wurde anlässlich der Jubiläumsveranstaltung zum 60jährigen Bestehens des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz ausgetragen. Als Veranstaltungsort diente das Gelände der Fritsch-Kaserne unweit der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.

Dem Landesentscheid vorausgegangen, war der Kreisentscheid des Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen auf dem Firmengelände der Firma Schuhmacher GmbH im Eichelhardt. Hier wurden die besten Fahrer und Fahrerinnen der Feuerwehren im Kreis Altenkirchen ermittelt.

Beim Kreisentscheid gewann in der Klasse A für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen Erik Otto aus der Feuerwehr Wissen. In der Klasse B für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von über 9 Tonnen gewann Dirk Bohn von der Feuerwehr Grünebach.

Durch den Sieg im Kreisentscheid qualifizierten sich die beiden Kameraden auch für den Landesentscheid. Ähnlich wie beim Kreisentscheid wurde auch hier um jeden Millimeter und jede Sekunde auf den völlig fremden Fahrzeugen gerungen.

Am Ende des Tages erfuhr Erik Otto in der Klasse A mit nur 13 Punkten weniger als der Sieger den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Dirk Bohn belegte in der Klasse B den 10. Platz in der Gesamtwertung. Die zahlreich mitgereisten Kameraden aus dem Kreis Altenkirchen leisteten optische Unterstützung vom Fahrbahnrand aus.

Beide Fahrer waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch Volker Hain als Vorsitzender sowie Andreas Krüger als Sprecher der Wertungsrichter zeigten sich seitens des Kreisfeuerwehrverbandes Altenkirchen sichtlich zufrieden mit der Leistung und dankte für die Teilnahme und das Repräsentieren des Kreisfeuerwehrverbandes Altenkirchen auf Landesebene. (voh) Fotos: FFW KFV AK