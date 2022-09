Veröffentlicht am 27. September 2022 von wwa

ASBACH – Elf neue Feuerwehrleute starten in die Grundausbildung

Zwei Frauen und neun Männer der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Asbach starten in die Grundausbildung und haben den Einführungslehrgang erfolgreich absolviert. Mit dem Lehrgang startet die Ausbildung für die neuen Feuerwehrfrauen und -männer. Die angehenden Einsatzkräfte erlernten theoretisches Basiswissen sowie wichtige Grundlagen im Feuerwehrwesen.

Zu Beginn ging es in einem theoretischen Teil um die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Ausbildungsmöglichkeiten. Ebenso sind die rechtlichen Grundlagen im Einsatz, Verhaltenshinweise beim Fahren mit Sonderrechten sowie der Umgang mit den Sozialen-Medien ein wichtiger Bestandteil. Weiter ging es mit einem Überblick zu den verschiedenen Einsatzfahrzeugen und der Vorstellung aller neun Einheiten der Verbandsgemeinde Asbach. Mit praktischen Übungen wurde der zweite Tag gestaltet. So durchliefen die Teilnehmer, in Gruppen aufgeteilt, verschiedene Übungsstationen. Es ging vom Aufbau einer Wasserversorgung bis zur Brandbekämpfung, wobei auch die verschiedenen Armaturen und Schläuche erklärt wurden. Der sichere Einsatz von Steckleitern und ein Grundwissen über Knoten und Stiche wurde in praktischen Übungen vermittelt. Neben dem Bereich der Brandbekämpfung wurde auch das Thema „technische Hilfeleistung“ vorgestellt. So wurden den Teilnehmern anhand des Rüstwagen die verschiedenen Gerätschaften erklärt und der Einsatzablauf gezeigt.

Ziel des Einführungslehrgangs ist, dass die Teilnehmer ein Grundwissen vermittelt bekommen und dann in die weitere Ausbildung starten können. Die vertiefende Ausbildung erfolgt in den Einheiten und bei weiterführenden Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene. Für einige Teilnehmer folgt in Kürze bereits der erste weiterführende Lehrgang in der Kreisausbildung.

Wehrleiter Arnold Schücke freute sich über die große Teilnehmerzahl und dass sich auch neue Frauen für den Feuerwehrdienst entschieden haben. Er dankte an dieser Stelle auch dem engagierten Ausbilder-Team für die Durchführung des Lehrgangs. (tiw) Foto: FFW VG Asbach