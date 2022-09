Veröffentlicht am 27. September 2022 von wwa

HELMENZEN – Erntedankfest an der Lebensquelle Bauernhof mit Open-Air-Gottesdienst in Helmenzen

Auf dem Wällerhof Augst, in Helmenzen, Mühlenweg 28, feiert die evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen am Sonntag, 2. Oktober 2022 Erntedank. Der Hof von Matthias und Silke Augst ist ein Familienbetrieb in 7. Generation, auf dem Ackerbau sowie Milchvieh- und Legehennenhaltung mit Herzblut und Verantwortungsbewusstsein nachhaltig betrieben wird.

Das Fest beginnt auf dem zertifizierten „Lernort Bauernhof“ um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Unter der Leitung von Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards wirken an ihm der Posaunenchor und Kinder der Kindertagesstätte Arche mit.

Anschließend gibt es Führungen mit der Gelegenheit, einen Bauernhof mit seiner bodenschonenden Landwirtschaft und den Tieren kennenzulernen. Und auch der kleine Hofladen bietet Eier, Honig, Rohmilch, Kartoffeln, Nudeln und Getreide zum Selbst mahlen. Das alles haben zuvor schon viele Kindergärten und Schulklassen, aber auch Kindergeburtstagsgäste und Erwachsene hautnah erleben können.

Wer seine eigene Tasse mitbringt, kann sich später an Kaffee laben und auch Würstchen im Brötchen werden zur Mittagszeit angeboten. Daneben bleibt genügend Zeit zum Austausch und für Fragen rund um zur Mittagszeit Arbeit, Ernte und ein schöpfungsverträgliches Leben.

Wer für den Weg nach Helmenzen eine Mitfahrgelegenheit ab Christuskirche Altenkirchen nutzen möchte, kann sich im Gemeindebüro (Tel.: 02681 8008-40) vormittags noch bis zum 30.09. anmelden. Bei widrigem Wetter findet der Erntedank-Gottesdienst in der Christuskirche am Schlossplatz statt.