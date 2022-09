Veröffentlicht am 27. September 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Wandergruppe Gebhardshain im Wisserland

Für ihre jüngsten Aktivitäten hatte sich die Gruppe „Wandern im Gebhardshainer Land“ die Gegend um Wissen ausgesucht. Auf den Weg macht man sich seit gut fünfzehn Jahren und dies jeden dritten Donnerstag im Monat. Diesmal trafen sich die 30 Teilnehmer unweit des früheren Zwangsarbeiterlagers am Rand der Bornscheidt im Frankenthal. Nach der Begrüßung durch Organisator Klaus Simon ging es mit flotten Schritten hinauf zur Alten Poststraße. An Mühlenthal vorbei überquerten die Wandersleut` später den Brölbach und erreichten über den Fürstenweg nach rund vier Stunden wieder den Startpunkt. Zurückgelegt hatte man gut zwölf Kilometer und dabei zahlreiche neue Erkenntnisse über das Wisserland gewonnen. Den Abschluss feierte die Wandergruppe in einem heimischen Gasthaus. (bt) Foto: Bernhard Theis