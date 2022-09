Veröffentlicht am 27. September 2022 von wwa

WISSEN – Treffen der LandFrauen Wisserland

Die LandFrauen des Bezirks Wisserland (früher Wissen-Mittelhof-Katzwinkel) hatten alle Mitglieder, die bereits seit Beginn des Vereins dazu gehören, als Dankeschön für ihr Mitwirken nach Hahnhof eingeladen. Zunächst las die Vorsitzende Mechthild Euteneuer nach der Begrüßung ein Gedicht vor, in dem es unter anderem heißt: „Die LandFrauen sind ausgeglichen, denen fehlt nix. Die wissen wo was fehlt, können zupacken, sind stets aktiv, und das hält jung“. Langeweile wäre ein Fremdwort für die LandFrauen. Programme werden erstellt, man trifft sich für Veranstaltungen aller Art, praktisch, kulturell, zu Ausflügen in alle Welt.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken erzählten einige Damen von den ersten Jahren ihrer Mitgliedschaft nach dem Besuch der Hauswirtschaftlichen Fachschule. Damals war es selbstverständlich, nach der Heirat in einen landwirtschaftlichen Betrieb Mitglied bei den umtriebigen LandFrauen zu werden. Mit von der Partie war auch Agathe Becher als frühere langjährige Vorsitzende der LandFrauen Wissen-Mittelhof. Sie reichte zwei dicke Sammelalben mit allerhand Bildern und Textdokumenten aus ihrer aktiven Zeit herum, was bei dem Treffen sehr gut ankam und so manche Erinnerung weckte.

Zum Schluss bedankte sich Frau Becher bei Gastwirtin Sigrun Ortheil für die vielen schönen Veranstaltungen, die man in Hahnhof durchgeführt hat: „Wir sind immer herzlich aufgenommen worden und haben uns hier als LandFrauen sehr wohl gefühlt“. Auch Mechthild Euteneuer freute sich über das Wiedersehen mit den engagierten Damen aus vielen Jahrzehnten: „Ihr seid ein Vorbild für die jüngere Generation!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis