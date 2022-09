Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Dunkelblauer Kleinbus nach Verkehrsunfall in Höhr-Grenzhausen flüchtig

Montagnachmittag, 26. September 2022, wurde ein, in der, im unteren Bereich der Rathausstraße parkender Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und dabei beschädigt. Es soll sich dabei um einen dunkelblauen Transporter oder Kleinbus handeln. An dem Fahrzeug war ein weißer Behindertenaufkleber angebracht. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02624-94020 mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei