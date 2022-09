Veröffentlicht am 26. September 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62 in Wissen-Nisterbrück

Montagnachmittag, 26. September 2022, gegen 15:35 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin (32) die B 62 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Wissen. In der Ortslage Wissen-Nisterbrück geriet sie nach der Abzweigung der Koblenzer Straße ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem PKW eines Mannes (45). Dabei wurde sie verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden PKW entstand Totalschaden (circa 12.000 Euro). Für die Unfallaufnahme war die B 62 kurzfristig gesperrt. Quelle: Polizei